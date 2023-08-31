Схему движения изменили возле Казанского вокзала
Возле Казанского вокзала изменилась схема движения, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы изменили схему движения возле Казанского вокзала – теперь переходить сложный перекресток удобнее и безопаснее, а автомобили проезжают его на 20% быстрее», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, пешеходные переходы со светофорами через ул. Новорязанская, Рязанский и Южный проезды находятся не на очень активном перекрестке, из-за чего люди перебегали дорогу на красный свет и нарушали правила дорожного движения.
Отмечается, что на данном участке полностью изменили перекресток и сделали круговое движение с островками безопасности для пешеходов. Теперь люди переходят дорогу в узких местах по пешеходным переходам без светофоров, но ширина дороги и островки безопасности не позволяют разгоняться машинам. При этом автомобили проезжают здесь быстрее, так как не стоят подолгу на светофоре, движение стало более равномерным.
Также здесь обустроили дополнительный пешеходный переход для короткого пути пешеходов от Южного проезда к Казанскому вокзалу. Кроме того, возле вокзала сделали широкие и удобные тротуары.