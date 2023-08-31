Схему движения изменили возле Казанского вокзала

Как пояснили в пресс-службе, пешеходные переходы со светофорами через ул. Новорязанская, Рязанский и Южный проезды находятся не на очень активном перекрестке, из-за чего люди перебегали дорогу на красный свет и нарушали правила дорожного движения.

Отмечается, что на данном участке полностью изменили перекресток и сделали круговое движение с островками безопасности для пешеходов. Теперь люди переходят дорогу в узких местах по пешеходным переходам без светофоров, но ширина дороги и островки безопасности не позволяют разгоняться машинам. При этом автомобили проезжают здесь быстрее, так как не стоят подолгу на светофоре, движение стало более равномерным.