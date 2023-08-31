Сводный хор «Московского долголетия» выступит с новой программой на Мосурбанфоруме в «Зарядье»

Большой сводный хор «Московского долголетия» представит на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье» новую концертную программу, в которую вошли советские и современные хиты. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Выступление начнется в 17.00 6 сентября в большом амфитеатре, вход на него свободный. Запись концерта будет доступна на странице «Московского долголетия» в социальной сети «ВКонтакте» и на Rutube.

По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, сводный хор - это самый большой творческий коллектив проекта «Московское долголетие», он насчитывает уже около тысячи участников.

«Хор был создан в прошлом году и отмечает день рождения вместе с Москвой. Хористы регулярно выступают на различных городских фестивалях и мероприятиях, а также дают собственные концерты. Очередное выступление сводного хора «Московского долголетия» станет одним из первых событий, посвященных празднованию Дня города», — пояснил он.

Хор «Московского долголетия» разделен на 22 группы, которые два раза в неделю занимаются с профессиональными хормейстерами. К выступлению в «Зарядье» хористы готовились все лето, они провели шесть сводных репетиций и разучили новый репертуар.

«На концерте исполним 12 композиций. Наш коллектив — это не просто классический хор: его отличительной чертой стали молодежные хиты, а также танцевальные движения. Перед каждым концертом с хористами занимается хореограф», - рассказала главный хормейстер Ольга Голубева.

Она отметила, что на концерте «можно будет увидеть ярких и современных москвичей старшего поколения, а также зарядиться положительными эмоциями».