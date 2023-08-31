Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

В столице на сегодняшний день работают 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства, многие из которых получают поддержку города. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столица помогает в создании, пилотировании и внедрении уникальных идей в городскую инфраструктуру. Например, программный комплекс «СтройКонтроль» позволяет проследить за всеми этапами строительства тех или иных объектов, зафиксировать нарушения на онлайн-чертежах и получить аналитику с любого устройства. С помощью этого решения возводились станции Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро.

Платформа от «Тангл» позволяет находить серьезные ошибки при строительстве еще на этапе проектирования объекта, а сервис от команды Deep People, применяемый «Мосстройинформом», за несколько секунд помогает обработать и структурировать сведения из градостроительных планов земельных участков.

— Команда IDEV сделала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости. Его успешно протестировали в «Аналитическом центре». TSMGROUP создали защитное энергосберегающее покрытие на основе керамических микросфер. Мы уже использовали его на стадионе «Лужники», ТЭЦ, МЦК, сотнях жилых домов, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.