Собянин рассказал о московских стартапах в сфере строительства

Собянин: В сфере строительства Москвы работает 355 технологических стартапов
В столице на сегодняшний день работают 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства, многие из которых получают поддержку города. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Столица помогает в создании, пилотировании и внедрении уникальных идей в городскую инфраструктуру. Например, программный комплекс «СтройКонтроль» позволяет проследить за всеми этапами строительства тех или иных объектов, зафиксировать нарушения на онлайн-чертежах и получить аналитику с любого устройства. С помощью этого решения возводились станции Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро.
Платформа от «Тангл» позволяет находить серьезные ошибки при строительстве еще на этапе проектирования объекта, а сервис от команды Deep People, применяемый «Мосстройинформом», за несколько секунд помогает обработать и структурировать сведения из градостроительных планов земельных участков.
— Команда IDEV сделала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости. Его успешно протестировали в «Аналитическом центре». TSMGROUP создали защитное энергосберегающее покрытие на основе керамических микросфер. Мы уже использовали его на стадионе «Лужники», ТЭЦ, МЦК, сотнях жилых домов, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
IT-стартапы представили Москву на конференции альянса цифровых инноваций «Большой двадцатки» в Индии. Встреча участников альянса проходила с 17 по 19 августа. В этом году Россия представила шесть стартапов, в частности, онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности.