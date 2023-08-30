Новый корпус ДГКБ святого Владимира откроется в 2025 году

Строительство нового корпуса детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира планируют завершить к 2025 году. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории больницы святого Владимира ведется строительство нового детского корпуса, который по своему оснащению и возможностям как диагностики, так и лечения станет самым крутым в России. Завершить основные строительно-монтажные работы мы планируем до конца следующего года, а открыть его для пациентов - в первой половине 2025 года. Общая готовность объекта составляет 41%, полностью готов монолит здания, залит последний куб бетона каркаса. Ведутся работы по устройству стен и перегородок, монтажу фасада здания", - сказал Загрутдинов.

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Как уточнили в пресс-службе департамента, решение о строительстве нового корпуса ДГКБ в Сокольниках было принято в 2021 году. Там отметили, что "комплекс станет одним из самых современных детских многопрофильных стационаров в Москве".

По словам Загрутдинова, общая площадь шестиэтажного здания составит 56 тыс. кв. м. Здесь будет 570 коек, что позволит значительно увеличить мощность больницы, в т. ч. за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Благодаря вертолетной площадке, расположенной на кровле здания, больница сможет принимать экстренных пациентов.

"В новом комплексе будет 15 операционных, из которых: девять общехирургического профиля, гибридная ангиографическая операционная, две малые операционные, также предусматриваются три малые операционные в блоке стационара кратковременного пребывания. В здании расположатся 20 отделений стационара и уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных", - добавил он.

Кроме того, в новом здании будут функционировать клинико-диагностическая, бактериологическая, патоморфологическая лаборатории и отделение трансфузиологии. Способствовать лечению будет и специальная среда, которую создадут в больнице: пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть необходимое для совместного пребывания ребенка и матери - отдельные кровати, душ и телевизор. Также предусмотрены палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста - так называемые подростковые палаты.