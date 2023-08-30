Дни Рязанской области пройдут на ВДНХ в сентябре

С 1 по 27 сентября на ВДНХ пройдут Дни Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«1 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта «Регионы: открытие» начинает работу экспозиция «Дни Рязанской области в Москве». На протяжении трех недель выставка будет знакомить москвичей и гостей столицы с культурной и социальной жизнью Рязанской области», – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что горожане смогут принять участие в различных мастер-классах: научиться делать скопинскую глиняную игрушку и плести на ткацком станке традиционные рязанские пояса.

«В рамках выставки «Дни Рязанской области в Москве» состоятся показы рязанского народного костюма – уникальной коллекции, собранной в этнографических экспедициях исследователем русского народного костюма Сергеем Глебушкиным. Планируются выступления рязанских творческих коллективов, в числе которых – Губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова. Также гостям будут представлены спектакли ведущих театров региона», – отметили в пресс-службе.