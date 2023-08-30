«Городская ферма» на ВДНХ подготовила специальные мероприятия в честь Дня знаний

«Городская ферма» на ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы отметить День знаний. В честь праздника на площадке будет проходить буккроссинг – движение по обмену книгами. Также юных зрителей ждет театральное представление «Живые страницы» – захватывающая история, где вместе с актерами посетители попадут в мир Алисы в Стране чудес, встретятся с Питером Пэном и отправятся в страну Оз. Кроме того, на ферме пройдет множество тематических мастер-классов. На занятии по скрапбукингу гости смогут создать собственную страничку своих теплых эмоций и воспоминаний, а на мастер-классах «Чудо-обложка» и «Волшебная книжная закладка» юные посетители подготовят уникальный аксессуар для предстоящего учебного года», – сказали в пресс-службе.