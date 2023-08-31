В Москве после капитального ремонта открылось еще 14 поликлиник

«Открыли после капремонта еще 14 поликлиник для москвичей. <...> Все они работают по новому московскому стандарту. Теперь это современные здания с удобной навигацией и комфортными условиями для посетителей и специалистов. Медицинское оборудование в них заменили на 100%. Новая техника даст больше возможностей для диагностики, повысит качество и доступность медпомощи», – написал Собянин.