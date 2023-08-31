Собянин: В Москве после капитального ремонта открылось еще 14 поликлиник
В 10 районах Москвы вновь открылось еще 14 обновленных поликлиник. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
«Открыли после капремонта еще 14 поликлиник для москвичей. <...> Все они работают по новому московскому стандарту. Теперь это современные здания с удобной навигацией и комфортными условиями для посетителей и специалистов. Медицинское оборудование в них заменили на 100%. Новая техника даст больше возможностей для диагностики, повысит качество и доступность медпомощи», – написал Собянин.
Среди отремонтированных медучреждений – филиал поликлиники №212 в районе Внуково; поликлиническое отделение №3 ГКБ имени Кончаловского в районе Матушкино в Зеленограде; филиал поликлиники №6 в Тимирязевском районе; филиал поликлиники №62 в Хорошевском районе; филиал поликлиники №67 в районе Нагатино-Садовники; детская поликлиника №129 в районе Чертаново Центральное; филиал детской поликлиники №10 в Обручевском районе; филиал клинико-диагностического центра №4 и детско-взрослая поликлиника, в которой работают филиал поликлиники №195, а также филиал детской поликлиники №30 в районе Филевский Парк; филиал детской поликлиники №104 и филиал поликлиники №46 в Таганском районе; филиал детской поликлиники №150, филиал детской поликлиники №148 и головное здание поликлиники №36 в Марьино.
«В общей сложности эти поликлиники обслуживают больше 415 тыс. детей и взрослых», – добавил мэр.