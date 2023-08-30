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На востоке Москвы до 2026 года реализуют четыре транспортных проекта

Работы по реконструкции существующей улично-дорожной сети и строительству новых объектов запланированы на востоке Москвы. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На востоке Москвы до 2026 года реализуют четыре транспортных проекта
© РИА Новости

"В рамках Адресной инвестиционной программы города в Восточном административном округе до 2026 года планируется к реализации четыре дорожно-транспортных проекта. Так, предстоит реконструировать участок Московской кольцевой автомобильной дороги от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. Реконструкция затронет улицу Краснобогатырскую, в рамках которой запланировано обновить улицу Богатырский мост и Богородское шоссе", - сказал Загрутдинов.

По его словам, также запланированы работы на Салтыковской улице, на участке от Городецкой улицы до Рудневки и Николая Старостина. Кроме того, намечено строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом.

Загрутдинов отметил, что в 2023 году в Москве в рамках АИП департаментом запланировано строительство 70,1 км дорог, в том числе 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов.

"Сейчас департаментом введено 28 км дорог, в том числе 11 искусственных сооружений и три пешеходных перехода", - заключил глава ведомства.