Собянин поддержал идею москвичей сделать аттракционы в День города бесплатными
Катание на аттракционах в столичных парках в День города будет бесплатным. Об этом в среду, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными, — рассказал глава города.
Отмечается, что во время тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) жителям столицы предложили выбрать мероприятия ко Дню города. Большинство респондентов отдали предпочтение бесплатным аттракционам, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Музей Победы запустил акцию «Моя столица» в преддверии Дня города. Мероприятие пройдет 9 и 10 сентября в Зале Полководцев музея. Чтобы стать участником акции, необходимо записать видеопоздравление в любом жанре — песня, проза, стихотворение, танцевальный номер или игра на музыкальном инструменте.
Вторые выходные сентября в Москве станут одними из самых богатых на события. Наш город отметит свое 876-летие. Несмотря на серьезный возраст, Москва остается молодой, становится лучше и краше. И свой день рождения встретит в уникальном формате — будут проведены фестивали, семейные праздники, концерты, экскурсии, ярмарки, спектакли и многое другое. К празднику столица получит и свой уникальный наряд. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».