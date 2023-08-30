Катание на аттракционах в столичных парках в День города будет бесплатным. Об этом в среду, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными, — рассказал глава города.

Отмечается, что во время тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) жителям столицы предложили выбрать мероприятия ко Дню города. Большинство респондентов отдали предпочтение бесплатным аттракционам, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Музей Победы запустил акцию «Моя столица» в преддверии Дня города. Мероприятие пройдет 9 и 10 сентября в Зале Полководцев музея. Чтобы стать участником акции, необходимо записать видеопоздравление в любом жанре — песня, проза, стихотворение, танцевальный номер или игра на музыкальном инструменте.