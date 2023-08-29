$95.71+0.24103.48+0.23

Собянин рассказал о новых стандартах профориентации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система подготовки специалистов в столичных колледжах потерпит значительные изменения в этом году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Собянин рассказал о новых стандартах профориентации в Москве
© ТАСС

Такое заявление Собянин сделал во время городского открытого августовского педагогического совета в рамках Московского урбанистического форума. По его словам, московские колледжи теперь станут готовить специалистов учитывая условия реальной экономики, а также требований от работодателя. Кроме того, 70% выделенного на подготовку времени уйдёт на практические занятия, которые пройдут на базе колледжей, а также предприятий, на которые пойдут работать выпускники.

Видео дня

«В этом году мы переходим на новую систему профессиональной подготовки учащихся наших колледжей. Переворачиваем, по сути дела, пирамиду, когда теоретические знания уступают практическим и в колледжах 70% времени будет посвящено именно практическим занятиям – на собственной базе, на базе предприятий, на которые учащиеся потом пойдут работать», – сказал он.

Собянин также рассказал о новой единой модели предпрофессиональной подготовки, которая вводится в школах в этом году. По словам мэра, в её рамках с 6 по 11 классы будут проходить еженедельные занятия по профориентации. В них войдут комплексные образовательные программы, профессиональная подготовка в колледжах и знакомство с будущими работодателями.

«В Москве сложился огромный кластер, есть огромный потенциал для предпрофессиональной подготовки школьников и их предпрофессиональной ориентации. Но наступило время, когда мы должны еще раз осмыслить все, что сделали, стандартизировать процесс. И сделать это, с одной стороны, максимально комфортно для учащихся, чтобы они не получали большую дополнительную нагрузку, но с другой стороны, чтобы они были реально готовы к поступлению в профильные вузы, а может, даже и к получению первичной специальности по тому или иному профилю», – рассказал мэр.

К словам Собянина присоединился руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков. По его словам, сегодня более 37 тысяч московских старшеклассников получают предпрофессиональное образование. Он также уточнил, что 10,5 тысячи старшеклассников обучаются в классах с инженерной направленностью, 5,6 тысяч в медицинских классах, 7 тысяч в ИТ-классах, 7,4 тысячи в предпринимательских, 6,8 тысяч в медиаклассах и 80 учеников в недавно созданных психолого-педагогических классах.

Ранее Сергей Собянин рассказал про открытие в Москве 11-ти городских поликлиник.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости