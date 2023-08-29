Собянин рассказал о новых стандартах профориентации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система подготовки специалистов в столичных колледжах потерпит значительные изменения в этом году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Такое заявление Собянин сделал во время городского открытого августовского педагогического совета в рамках Московского урбанистического форума. По его словам, московские колледжи теперь станут готовить специалистов учитывая условия реальной экономики, а также требований от работодателя. Кроме того, 70% выделенного на подготовку времени уйдёт на практические занятия, которые пройдут на базе колледжей, а также предприятий, на которые пойдут работать выпускники.
«В этом году мы переходим на новую систему профессиональной подготовки учащихся наших колледжей. Переворачиваем, по сути дела, пирамиду, когда теоретические знания уступают практическим и в колледжах 70% времени будет посвящено именно практическим занятиям – на собственной базе, на базе предприятий, на которые учащиеся потом пойдут работать», – сказал он.
Собянин также рассказал о новой единой модели предпрофессиональной подготовки, которая вводится в школах в этом году. По словам мэра, в её рамках с 6 по 11 классы будут проходить еженедельные занятия по профориентации. В них войдут комплексные образовательные программы, профессиональная подготовка в колледжах и знакомство с будущими работодателями.
«В Москве сложился огромный кластер, есть огромный потенциал для предпрофессиональной подготовки школьников и их предпрофессиональной ориентации. Но наступило время, когда мы должны еще раз осмыслить все, что сделали, стандартизировать процесс. И сделать это, с одной стороны, максимально комфортно для учащихся, чтобы они не получали большую дополнительную нагрузку, но с другой стороны, чтобы они были реально готовы к поступлению в профильные вузы, а может, даже и к получению первичной специальности по тому или иному профилю», – рассказал мэр.
К словам Собянина присоединился руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков. По его словам, сегодня более 37 тысяч московских старшеклассников получают предпрофессиональное образование. Он также уточнил, что 10,5 тысячи старшеклассников обучаются в классах с инженерной направленностью, 5,6 тысяч в медицинских классах, 7 тысяч в ИТ-классах, 7,4 тысячи в предпринимательских, 6,8 тысяч в медиаклассах и 80 учеников в недавно созданных психолого-педагогических классах.
Ранее Сергей Собянин рассказал про открытие в Москве 11-ти городских поликлиник.