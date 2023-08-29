Собянин рассказал о новых стандартах профориентации в Москве

«В Москве сложился огромный кластер, есть огромный потенциал для предпрофессиональной подготовки школьников и их предпрофессиональной ориентации. Но наступило время, когда мы должны еще раз осмыслить все, что сделали, стандартизировать процесс. И сделать это, с одной стороны, максимально комфортно для учащихся, чтобы они не получали большую дополнительную нагрузку, но с другой стороны, чтобы они были реально готовы к поступлению в профильные вузы, а может, даже и к получению первичной специальности по тому или иному профилю», – рассказал мэр.