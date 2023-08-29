Собянин заявил, что школы Москвы готовы к учебному году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные школы полностью готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Такое заявление Собянин сделал во время городского открытого августовского педагогического совета, который прошёл на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Мэр также пожелал успешного учебного года как ученикам, так и педагогам. Те учителя, которые смогли внести в развитие школьного образования самый большой вклад, получили от мэра Москвы благодарственные письма.

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По словам Собянина, в 2023 году московские школы примут более одного миллиона учеников.

«Праздник, правда, волнительный, как всегда. Все волнуются. Родители волнуются, учителя. 1,1 миллиона школьников, которые пойдут в этом году в московские школы, тоже волнуются. Особенно волнительно первоклашкам, которые впервые открывают двери школы. Девятиклассникам, которые стоят на пороге выбора – продолжать учебу или идти в колледжи. И, конечно, волнуются выпускники школ в преддверии ЕГЭ и шага в настоящую взрослую жизнь», – рассказал он.

Собянин также отметил, что к началу нового учебного года все школы Москвы прошли должную подготовку – были отремонтированы и укомплектованы. Кроме того, почти в два раза снизилось число районов, в которых был дефицит школьных мест.

«Над остальными мы работаем. Сегодня в Молжанинове ввели школу – самый проблемный, наверное, район был города Москвы. Будем дальше строить и вводить новые школы», – добавил он.

Помимо этого, Собянин рассказал об актуальных задачах на новый учебный год. Среди них мэр назвал назвал создание правильной школьной атмосферы, а также воспитание, образование и достойную физическую подготовку учеников.

«В целом должен сказать, что образование Москвы достигло высокого уровня подготовки школьников. Мы выигрываем больше 50 процентов золотых медалей на олимпиадах, мы входим в пятерку лучших образовательных систем мира, и наши школьники увеличили в два раза количество абитуриентов, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы Москвы», – добавил он.

К словам Собянина присоединился руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков. По его словам, высокий уровень знания школьников Москвы подтверждают результаты экзаменов.

«У нас стабильна доля выпускников, которые получают на едином государственном экзамене по трем предметам 220 и более баллов, но важнее то, что снижается доля тех ребят, которые не достигают 160 баллов. В этом году это 13 процентов выпускников. Это самый низкий показатель за последние 10 лет, и, безусловно, ваша заслуга прежде всего, ваших коллективов в том, что как можно больше ребят с каждым годом получают возможность продолжить свое образование и выйти из зоны неуспешности», – рассказал Молотков.