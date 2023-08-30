Цирк Никулина проведет первый международный фестиваль «Артист» 8–10 сентября
С 8 по 10 сентября Московский цирк Никулина на Цветном бульваре проведет I Международный фестиваль «Артист». Об этом журналистам сообщил генеральный директор и художественный руководитель цирка Максим Никулин.
«Фестиваль-марафон «Дорога в цирк» закончился, но мы начинаем наш следующий этап. С 8 по 10 сентября в нашем цирке пройдет очередной и одновременно первый международный фестиваль с участием молодежи и детей. Он первый, потому что он обрел новое имя и новый статус – теперь он называется «Артист». Мы провели 17 подобных фестивалей на нашем манеже, и сейчас, после пандемии, три года прошло, мы это возрождаем и хотим думать на новом уровне», – сказал Никулин.
Он уточнил, что в фестивале примут участие артисты из Азии, Европы, Латинской Америки и других стран.
«Нам очень важно сегодня показать, что мы не одни, люди хотят быть с нами и хотят быть вместе в цирковом сообществе. Это касается и жюри, оно на 100% международное – это серьезные цирковые деятели практически со всего мира, в том числе из Америки, Китая, Австралии, Европы», – подчеркнул Никулин.