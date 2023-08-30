Цирк Никулина проведет первый международный фестиваль «Артист» 8–10 сентября

«Фестиваль-марафон «Дорога в цирк» закончился, но мы начинаем наш следующий этап. С 8 по 10 сентября в нашем цирке пройдет очередной и одновременно первый международный фестиваль с участием молодежи и детей. Он первый, потому что он обрел новое имя и новый статус – теперь он называется «Артист». Мы провели 17 подобных фестивалей на нашем манеже, и сейчас, после пандемии, три года прошло, мы это возрождаем и хотим думать на новом уровне», – сказал Никулин.