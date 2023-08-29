Москвичи через систему электронных опросов «Активный гражданин» выбрали название для Северного дублера Кутузовского проспекта, теперь он будет называться проспектом Багратиона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По решению москвичей Северный дублер Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы», – написал Собянин.

Он пояснил, что проспект Багратиона – шестиполосная магистраль длиной порядка 10 км. Дорога пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Молодогвардейская. И затем выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание больше 700 тыс. москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. Перепробег сократится примерно на 3 км, а время в пути – в среднем до 30 минут.