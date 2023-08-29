Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона
Москвичи через систему электронных опросов «Активный гражданин» выбрали название для Северного дублера Кутузовского проспекта, теперь он будет называться проспектом Багратиона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«По решению москвичей Северный дублер Кутузовского проспекта будет называться проспектом Багратиона. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы», – написал Собянин.
Он пояснил, что проспект Багратиона – шестиполосная магистраль длиной порядка 10 км. Дорога пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Молодогвардейская. И затем выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание больше 700 тыс. москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. Перепробег сократится примерно на 3 км, а время в пути – в среднем до 30 минут.
«Открытие магистрали планируем в ближайшие недели», – заключил мэр.