Собянин сообщил о готовности системы образования Москвы к новому учебному году

"Поставили задачу - в течение 2024 года начать масштабное проектирование и начать реконструировать первые 50 школ, а потом минимум по 100 зданий каждый год", - добавил мэр.



"Должен сказать, что образование Москвы набрало высокий уровень подготовки школьников. Мы выигрываем больше 50% золотых медалей, входим в пятерку лучших образовательных систем мира. <…> Поздравляю и желаю успехов. С наступающим Днем знаний!" - заключил Собянин.