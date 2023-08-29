Москвичи смогут увидеть «Голубую луну»

В ночь на четверг, 31 августа, жители столицы смогут увидеть «Голубую луну». Об этом сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Второе за этот месяц Суперлуние, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Погоду будет определять периферия антициклона, переменная облачность в столичном регионе позволит разглядеть Луну, — рассказал она.

Максимальных размеров луна достигнет к 4:35. Эффект «Голубой луны» — самое яркое и редкое полнолуние, которое в следующий раз произойдет только в 2037 году, написала метеоролог в своем Telegram-канале.

Эксперты считают, что такое астрономическое явление может дестабилизировать недра земли, что приведет к череде мощных землетрясений или одного мегаземлетрясения.