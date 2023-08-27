Собянин: На юго-западе Москвы появится еще несколько школ и детских садов

«На юго-западе строим сразу несколько социальных объектов. Жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь – рядом с домом. В Южном Бутово на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На ул. Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест. Еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе, застройщик уже получил разрешение на строительство», – написал он.