Собянин: На юго-западе Москвы появится еще несколько школ и детских садов
На юго-западе Москвы появится еще несколько социальных объектов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«На юго-западе строим сразу несколько социальных объектов. Жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь – рядом с домом. В Южном Бутово на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На ул. Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест. Еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе, застройщик уже получил разрешение на строительство», – написал он.
Мэр отметил, что также в этом районе планируется возвести: в Чечерском проезде – учебный корпус для школы и детского сада; на ул. Краснолиманская – детский сад; на ул. Скобелевская – школу. В соседнем Северном Бутово построят образовательный комплекс на 1 тыс. 175 школьных и 350 дошкольных мест. В Академическом районе появятся школа и детский сад на 325 мест. А в Коньково – два новых корпуса Национального медцентра акушерства и гинекологии им. Кулакова. Проект строительства уже одобрили.