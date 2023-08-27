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Первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике завершился на ВДНХ

В центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ прошел первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике завершился на ВДНХ
© РИА Новости

«Открытый чемпионат по кибатлетике на премию мэра Москвы наглядно продемонстрировал достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, применяющих технологичные решения, а также привлек внимание к профильным производителям технических средств реабилитации и их передовым разработкам, тестирование, производство и внедрение которых поддерживает столица. Благодаря таким событиям сфера ассистивных технологий уверенно развивается, в отрасль приходят все больше предпринимателей, которые заинтересованы в качественном улучшении жизни людей», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

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Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 110 человек с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России, а также представители Индии и Вьетнама. В соревнованиях кибатлетов с протезами рук призовые места заняли Андрей Кропотов (первое место), Алексей Мутин (второе место) и Алексей Логинов (третье место). Обладателем золотой медали в дисциплине «коляски с электроприводом» стал Алексей Жданов, второе место занял Павел Кочкарев в составе команды «Катэрвил», третье – Ольга Персианова. В категории «экзоскелеты» чемпионом стал Виталий Данилов в составе команды «Рехаб технологии», серебро завоевал Юрий Сидоров (команда «ЭкзоАтлет»), бронзу – Виктория Мудрова из команды группы компаний «Мадин». Это первое в России соревнование по кибатлетике в дисциплине «экзоскелеты», до этого страна участвовала в ней в чемпионате мира Cybathlon в 2020 году.

Также в состязаниях среди участников с протезами бедра победителем стал Дмитрий Фролов, второй – Ольга Ливерова (оба победителя из состава команды «Кинез»), третьим – Константин Карсакбаев из команды Ottobock. Светлана Калачкина (золото), Айрат Тулегенев (серебро) и Владимир Янин из команды АО «Московское ПрОП» (бронза) стали призерами в категории «функциональные протезы голени». В тифлогонке призовые места заняли Иван Онищенко, Андрей Дороганов и Оксана Лыбань. В дисциплине «нейроинтерфейсы» победу одержали Руслан Нуруллин (команда «Нейроботикс»), Роман Дубинкин и Надежда Федорова. Кибатлеты соревновались как в выполнении обычных бытовых действий, так и в нестандартных видах спорта, например в футболе на электроколясках, прохождении дистанции с препятствиями, боях на мечах с протезами и других дисциплинах. Золотые призеры получили по одному 1 млн руб., серебряные – по 500 тыс., бронзовые – по 250 тыс. Организаторами чемпионата выступили Агентство инноваций Москвы и Союз разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика».

Как уточняется, центр ассистивных технологий «Феникс» открылся 24 августа 2023 года на ВДНХ. Это первая в стране площадка, которая объединила город, разработчиков и пользователей ассистивных инноваций – людей с ограниченными возможностями слуха, зрения, мобильности и когнитивных навыков. В центре есть все необходимое для проведения городских и коммерческих мероприятий, отраслевых выставок и фестивалей. Здесь разместились трасса для проведения соревнований по кибатлетике, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы. Работу Агентства инноваций Москвы курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Организация предлагает линейку программ для бизнеса. Проекты организации помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.