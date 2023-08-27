Первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике завершился на ВДНХ

В центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ прошел первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Открытый чемпионат по кибатлетике на премию мэра Москвы наглядно продемонстрировал достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, применяющих технологичные решения, а также привлек внимание к профильным производителям технических средств реабилитации и их передовым разработкам, тестирование, производство и внедрение которых поддерживает столица. Благодаря таким событиям сфера ассистивных технологий уверенно развивается, в отрасль приходят все больше предпринимателей, которые заинтересованы в качественном улучшении жизни людей», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

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Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 110 человек с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России, а также представители Индии и Вьетнама. В соревнованиях кибатлетов с протезами рук призовые места заняли Андрей Кропотов (первое место), Алексей Мутин (второе место) и Алексей Логинов (третье место). Обладателем золотой медали в дисциплине «коляски с электроприводом» стал Алексей Жданов, второе место занял Павел Кочкарев в составе команды «Катэрвил», третье – Ольга Персианова. В категории «экзоскелеты» чемпионом стал Виталий Данилов в составе команды «Рехаб технологии», серебро завоевал Юрий Сидоров (команда «ЭкзоАтлет»), бронзу – Виктория Мудрова из команды группы компаний «Мадин». Это первое в России соревнование по кибатлетике в дисциплине «экзоскелеты», до этого страна участвовала в ней в чемпионате мира Cybathlon в 2020 году.

Также в состязаниях среди участников с протезами бедра победителем стал Дмитрий Фролов, второй – Ольга Ливерова (оба победителя из состава команды «Кинез»), третьим – Константин Карсакбаев из команды Ottobock. Светлана Калачкина (золото), Айрат Тулегенев (серебро) и Владимир Янин из команды АО «Московское ПрОП» (бронза) стали призерами в категории «функциональные протезы голени». В тифлогонке призовые места заняли Иван Онищенко, Андрей Дороганов и Оксана Лыбань. В дисциплине «нейроинтерфейсы» победу одержали Руслан Нуруллин (команда «Нейроботикс»), Роман Дубинкин и Надежда Федорова. Кибатлеты соревновались как в выполнении обычных бытовых действий, так и в нестандартных видах спорта, например в футболе на электроколясках, прохождении дистанции с препятствиями, боях на мечах с протезами и других дисциплинах. Золотые призеры получили по одному 1 млн руб., серебряные – по 500 тыс., бронзовые – по 250 тыс. Организаторами чемпионата выступили Агентство инноваций Москвы и Союз разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика».