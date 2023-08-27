Собянин сообщил о масштабном преображении территории усадеб Москвы

Восемь московских усадеб благоустроили с 2017 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

«Парки, когда-то окружавшие дворянские и купеческие усадьбы, и сегодня – спустя 150 или 200 лет – остаются любимыми местами для прогулок москвичей. Сама усадьба могла и не сохраниться. Но тенистые аллеи, цветущие кусты сирени и акации, живописные парадные входы и укромные уголки по-прежнему притягивают горожан. Возрождение усадебных парков является одной из важных частей нашей программы создания качественной городской среды. Начиная с 2017 года благоустройство получили уже восемь московских усадеб – «Грачевка» в Ховрино, «Свиблово» и «Леоново» на берегу реки Яузы, «Михалково» в Головинском районе, «Люблино» на юго-востоке столицы, «Богородицкое» («Воронино») на юго-западе столицы, «Глебово» (парк «Покровское-Стрешнево») и «Кусково», – написал он.

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Мэр рассказал, что разбитый в XIX веке на территории усадьбы «Грачевка» парк стоял полузаброшенным еще с советских времен. Его возрождение начали в 2017 году. Высадили более 1,2 тыс. деревьев и кустарников. Восстановили тропинки и дорожки, лестницы и спуски оборудовали поручнями. Установили лавочки, уютные беседки и ротонды в античном стиле. В южной части организовали спортивную зону и детские площадки. Также реконструировали площадку для выгула собак. Уютно в парке и в вечернее время – теперь его освещают 240 фонарей. В том же 2017 году закончили приводить в порядок парк усадьбы «Свиблово». Разбили более 200 тыс. кв. м газонов и 200 кв. м цветников. Высадили порядка 400 деревьев и кустарников. Организовали детские площадки и спортивные зоны, велодорожки. Отремонтировали беседку «Храм Воздуха» и установили скамейки с навесами. В парке появился искусственный каток площадью 1 тыс. 350 кв. м. В теплое время года здесь можно играть в футбол. И главное – объединили прогулочную зону вдоль реки Яуза с зоной тихого отдыха, образовав единый променад. Обновили лестницы, которые ведут к Свибловскому роднику. Сегодня усадьба «Свиблово» является частью огромного парка «Яуза».

Собянин отметил, что на месте бывшей усадьбы «Леоново» было проведено благоустройство парка «Сад будущего», еще одной части парка «Яуза». По историческим картам воссоздали элементы парковой культуры XVIII–XIX веков и органично вписали в пространство современные объекты инфраструктуры. В парке воссоздали исторический партерный цветник и восстановили многоуровневую террасу с цветником, ведущую к Леоновскому пруду. А вокруг водоема обустроили прогулочный променад с мостиком и спусками к воде. Двухвековую липовую аллею, которая частично сохранилась на территории бывшей усадьбы, дополнили молодыми деревьями. В их тени появилась прогулочная дорожка. Помимо этого, в парке появился регулярный сад с удобной площадкой и скамейками для отдыха. Из современного здесь детские и спортивные площадки, места для отдыха и работы, велодорожка. Для дополнительного озеленения территории усадьбы «Михалково» в Головинском районе высадили около 3,9 тыс. деревьев и кустарников, разбили 100 тыс. кв. м нового газона и 1,08 тыс. кв. м цветников. Но главная работа заключалась в том, чтобы очистить Головинские и Михалковские пруды и укрепить их берега, установить домики для птиц. Также отреставрировали беседку у пруда – объект культурного наследия. Обустроили спортивные зоны и детские площадки, проложили велодорожку.

Мэр подчеркнул, что в ходе благоустройства парка усадьбы «Люблино» – особо охраняемой природной территории на юго-востоке города – высадили более 5 тыс. деревьев и кустарников. Также провели очистку пруда от ила и мусора и укрепление его берегов, восстановили лодочную станцию. Хватило места и для теннисных кортов, хоккейной коробки, зон для воркаута и силовых тренажеров. Для ребят организованы детские площадки, а по просьбам местных жителей в парке – всесезонный шахматный павильон. На северо-западе Москвы в 2022 году привели в порядок парк «Покровское-Стрешнево». Отремонтировали существующую инфраструктуру: экотропу, смотровую площадку и территорию у родника «Царевна Лебедь». Заменили старые беседки для пикников. Обновили фонтан и создали вокруг площадку для встреч и отдыха. Организовали пространства для игр с детьми. Основная инфраструктура для занятий спортом была сконцентрирована в северной части. Здесь обустроили большой спортивный кластер с площадками для стритбола и панна-футбола, установили многофункциональные тренировочные комплексы и столы для пинг-понга. Создали профессиональный скейт-парк, а неподалеку располагается памп-трек.

Собянин сообщил, что сейчас ведется реставрация главного дома усадьбы «Покровское-Стрешнево», оранжереи, ограды с башенками и воссоздаем регулярный сад перед главным домом. Это будет историко-культурная часть парка. На территории, прилегающей к музею-заповеднику «Кусково», основные работы по реабилитации прошли в 2022 году. Очистили и углубили дно искусственных прудов, уложили мембрану, чтобы вода не уходила в грунт, организовали их подпитку и укрепили их берега. В некоторых из них высадили водные растения, а где-то вдоль берегов организовали настилы со смотровыми площадками. В парке проложили новые и отремонтировали существующие дорожки, использовали для этого в основном экологичные покрытия, для любителей активного отдыха – беговые и велосипедные маршруты. Обустроили десятки спортивных площадок, в том числе для старшего поколения, а еще скейт-парк и памп-трек. По просьбе жителей обновили зону для игры в настольный теннис. Создали девять тематических площадок для детей, названия которых встречаются в сказках: например, «Холм лешего», «Паучье логово», «В зарослях кувшинок». Элементы малых архитектурных форм в лесопарке «Кусково», которые установлены в непосредственной близости к музейному комплексу усадьбы, выполнены в историческом стиле и максимально дополняют существующий дворцовый стиль. Наружное освещение сделали только на основных маршрутах и в местах отдыха со светильниками без ультрафиолетовой компоненты, чтобы исключить влияние света на биологические ритмы животных и птиц.

Мэр уточнил, что территория усадьбы «Богородицкое» («Воронино») – имеет двойной охранный статус: как особо охраняемая природная территория и как объект культурного наследия. Здания усадьбы не сохранились, зато в парке все еще можно встретить двухсотлетние липы. Поэтому к обновлению парковой инфраструктуры специалисты подошли максимально бережно: частично заменили покрытие дорожек на экологически чистое водопроницаемое покрытие – терравей. Поврежденные участки зеленого покрова засеяли тенелюбивыми растениями и высадили новые деревья, реконструировали исторический дот времен Второй мировой войны. На периферии парка появился скейт-парк, уличные тренажеры и турники. В самом парке реконструировали существующую спортивную зону, а детские площадки оборудовали современными игровыми комплексами и качелями.