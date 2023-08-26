Собянин: городской вокзал «Нижегородская» станет крупнейшим в Москве

"Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта", - написал он в своем Telegram-канале.