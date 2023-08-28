Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Самые современные цифровые технологии все чаще применяются при проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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"При проектировании и строительстве новых объектов метро все чаще используем самые современные цифровые технологии, - пишет мэр. - С помощью 3D-моделирования выполняем виртуальное строительство станций. Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта".

Мэр напомнил, что такие цифровые двойники создавались уже для станций на востоке Большой кольцевой линии: "Сейчас используем эту технологию перед строительством новых станций радиальных линий".

По словам Собянина, в 3D готовится и выпускается проектная и рабочая документация. Таким образом были спроектированы станции БКЛ "Терехово" и "Кунцевская". В работе - станции Рублево-Архангельской линии подземки.

"При этом специалисты пользуются базами данных, созданными на отечественном ПО. Например, впервые в России на нашем ПО проектируется крупный инфраструктурный объект метро - электродепо "Бирюлевское", - подчеркнул Сергей Собянин.