Собянин рассказал о благоустройстве Чертанова
В районах Южное, Северное и Центральное Чертаново идет активное благоустройство. Об этом в субботу, 26 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— За более чем полвека здесь выросло несколько поколений, и сегодня это родной дом для 382 тысяч москвичей. Их интересы и потребности лежат в основе программ развития Северного, Центрального и Южного Чертанова, которые мы реализуем в последнее десятилетие, — сказал он.
В рамках работ специалисты реконструировали Варшавское шоссе, продлили улицу Подольских Курсантов, освободили дорогу от сотен тяжелых грузовиков и перестроили Дорожную улицу. Также в прошлом году они реабилитировали Битцевский лес, облагородили территорию вокруг Верхнего Чертановского пруда. Сейчас ведутся работы по благоустройству Кировоградской и Чертановской улиц, написал Собянин в своем личном блоге.
Недавно столичные службы завершили работы по комплексному благоустройству площади Борьбы. Она известна скульптурами Венички и девушки Венички — героев литературного произведения Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».
Для участников проекта «Активный гражданин» подготовили голосование, в котором они смогут оценить итоги благоустройства нескольких столичных районов — Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. В них появились новые зоны отдыха, места для прогулок и занятий спортом в рамках проекта «Проектируем район».