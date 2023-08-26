Собянин рассказал о благоустройстве Чертанова

— За более чем полвека здесь выросло несколько поколений, и сегодня это родной дом для 382 тысяч москвичей. Их интересы и потребности лежат в основе программ развития Северного, Центрального и Южного Чертанова, которые мы реализуем в последнее десятилетие, — сказал он.