Собянин назвал скульптуры и памятники, которые отреставрируют в Москве

Шесть из них находятся в центральных районах города. Это мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст М.В. Фрунзе на Суворовской площади архитекторов Евгения Вучетича и Григория Захарова, бронзовый памятник Н.К. Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота. В их числе также три произведения Николая Андреева — ограда и гранитная плита к памятнику Ф.П. Гаазу в Малом Казенном переулке и скульптура «Рабочий» из бетона, которая была установлена в 1925 году на площади Крестьянская Застава.