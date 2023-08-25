Сергей Собянин назвал скульптуры и памятники, которые отреставрируют в Москве
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия, включая памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Сергей Собянин.
Шесть из них находятся в центральных районах города. Это мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст М.В. Фрунзе на Суворовской площади архитекторов Евгения Вучетича и Григория Захарова, бронзовый памятник Н.К. Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота. В их числе также три произведения Николая Андреева — ограда и гранитная плита к памятнику Ф.П. Гаазу в Малом Казенном переулке и скульптура «Рабочий» из бетона, которая была установлена в 1925 году на площади Крестьянская Застава.
«Два памятника расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст К.Э. Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Н.Е. Жуковского, созданный Георгием Неродой. Девятый объект установлен на Кутузовском проспекте — бронзовый бюст М.И. Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским», — написал Мэр Москвы.
Город уделяет большое внимание сохранению и приумножению уникальных исторических богатств. Комплексная программа реставрации действует в столице с 2011 года. За это время привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры, открыли свыше 60 новых музеев, восстановили Северный речной вокзал, старое промышленное здание ГЭС-2, в котором теперь располагается Дом культуры, и многие другие объекты.