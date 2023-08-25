Собянин: В Москве восстановят девять объектов монументального искусства

В Москве будет восстановлено девять объектов монументального искусства. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства. Шесть находится в центральных районах: мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском пер., созданная в начале XIX века Паоло Трискорни; бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова; бронзовый памятник Надежды Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота; три произведения Николая Андреева: ограда и гранитная плита к памятнику Федору Гаазу в Малом Казенном пер., а также скульптура «Рабочий» из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянская Застава», – написал мэр.

Он также уточнил, что два памятника расположено на Ленинградском проспекте: гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой.

«Девятый объект установлен на Кутузовском проспекте – бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским», – добавил Собянин.