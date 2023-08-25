На площадке «Лужники» Московского урбанистического форума состоится public talk «Это мой город»

Жители столицы смогут взглянуть на любимые районы Москвы через призму историй деятелей культуры и искусства в рамках Московского урбанистического форума на площадке в «Лужниках». Мероприятие пройдет на сцене «Мой район» 29 августа в 17:00.

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Дискуссия организована при участии Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

На сцене выступят художник и архитектор Рубен Аракелян, актеры московских театров Олег Тарасов и Анна Серпенева, актриса театра и кино, режиссер и сценарист Эльвира Болгова, оперная певица, заслуженная артистка России Алиса Гицба, а также фотограф и эксперт по дореволюционной и советской деревянной архитектуре Федор Савинцев. Каждый из них внес свой вклад в культурную деятельность столицы.

Так, Алиса Гицба является солисткой Московского музыкального театра «Геликон-Опера», а Рубен Аракелян руководит и архитектурным бюро, которое разработало около ста городских проектов и в 2020 году стало победителем Архитектурной премии Москвы.

В рамках мероприятия горожане смогут узнать о роли Госинспекции по недвижимости в формировании архитектурного облика столицы. Так, специалисты ведомства ведут борьбу с самостроем и самозахватом земельных участков, выявляют аварийные и ветхие строения, а также проводят профилактику нарушений в сфере земельно-имущественных отношений. Освобожденные от самостроя территории становятся доступны в том числе для дальнейшего благоустройства: на их месте появляются новые места для отдыха, детские и спортивные площадки, зеленые зоны и другие социальные объекты.