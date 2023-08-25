В Москве стартовало тестовое голосование перед выборами

В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Респонденты ответят на вопрос «Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?». Москвичи могут проголосовать за бесплатную городскую парковку, бесплатные аттракционы для детей в городских парках, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца или бесплатное посещение городских музеев.

Голосование проходит 25 августа с 08:00 до 14:00 на портале mos.ru — проголосовать можно по ссылке. В тестировании могут принять участие совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в столице, имеющие полную учетную запись на сайте. Проверить возможность дистанционного голосования можно в личном кабинете. Также тестовое голосование проводится на избирательных участках.