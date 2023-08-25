Собянин оценил экологическую ситуацию в Москве

Экологическая ситуация в городе улучшается с каждым днем. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, — сказал он.

Также городская экология улучшается благодаря реорганизации и модернизации очистных сооружений, а также основательной реструктуризации Московского нефтеперерабатывающего завода.

— Все это не может не давать результаты, — заключил мэр в своем личном блоге.

Накануне Собянин представил основные направления развития столицы в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума в «Зарядье». Он также заявил, что Москва сегодня по праву считается самым зеленым мегаполисом мира. Экология является одной из главных проблем крупных городов, поэтому в городе за последние годы были созданы и благоустроены почти тысяча парков, скверов и других тематических зон.