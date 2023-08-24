«Горбушкин двор» может потерять почти треть площадей

Мэрии столицы удалось через суд признать 18 тысяч квадратных метров на территории торгового комплекса самовольными постройками. Соответствующий иск Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил 11 августа, пишет газета «Коммерсантъ». В результате владелец АО «МТЗ «Рубин» утратил право собственности на вышеназванную площадь.

Комплекс по продаже аудио- и видеопродукции «Горбушкин двор» с 2011 года принадлежал экс-владельцам банка «Югра» Алексею и Юрию Хотиным. В 2017 году сообщалось, что ТЦ был передан акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину .

В октябре 2022 года суд ввёл в отношении МТЗ «Рубин» процедуру наблюдения по заявлению кредитора объекта Россельхозбанка, выдавшего компании в 2013-2014 годах кредиты на 440 миллионов долларов. На сегодня сумма требований составляет 25 миллиардов рублей. При этом ранее рыночная стоимость объекта оценивалась экспертами в 9-11 миллиардов рублей. Кредитная организация 16 августа подала апелляционную жалобу на решение первой инстанции о сносе помещения на территории комплекса.