В Москве завершили комплексное благоустройство площади Борьбы

"Завершили комплексное благоустройство площади Борьбы в СВАО. Она расположена на границе районов Тверской и Марьина Роща (между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком). Рядом - станция метро "Достоевская". Площадь известна необычной треугольной формой и скульптурами Венички и девушки Венички - героев поэмы Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Привели площадь в порядок, при этом сохранив ее исторический облик и планировку", - говорится в сообщении.