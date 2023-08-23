Встреча ветеранов-участников Курской битвы прошла в Музее Победы

В среду, 23 августа, в 80-ю годовщину победы советских войск в Курской битве, в Музее Победы состоялось памятное мероприятие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Событие объединило ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветеранов труда. Среди почетных гостей были участники Курской битвы — Мария Михайловна Рохлина и Василий Гаврилович Пронин. Участниками мероприятия также стали юнармейцы, кадеты, волонтеры музея.

Участники встречи возложили цветы в Зале Памяти и Скорби и стали первыми посетителями обновленной выставки «Закат Цитадели».

23 августа 1943 года была одержана большая победа красноармейцев в Курской битве. Это историческое событие ознаменовало собой полную потерю стратегической инициативы немцами на советско-германском фронте.