На ночной дискотеке 25 августа в «Лужниках» выступят Антоха MC и Ева Польна

Жители и гости столицы в рамках Московского урбанистического форума смогут посетить ночные дискотеки, где примут участие звезды российской эстрады. Об этом говорится на сайте Мосурбанфорума.

На площадке в «Лужниках» для посетителей по пятницам и субботам организуют вечеринки. Певцы выступят на сцене у Малой спортивной арены.

В пятницу, 25 августа, на нее выйдут Антоха MC, Vavan, VA.NO, «Междикул», Ева Польна, Кассета и Romsta.

В субботу, 26 августа, концерты дадут Дана Соколова, Oweek, Tsoy, ST, D’Maselle, а также музыкальные группы NLO и «Дискотека Авария».

В 20:00 после завершения дневной программы выступят хедлайнеры, а в 21:00 начнутся дискотеки.

Вход на все мероприятия свободный.

В столице уже прошли выступления группы Pizza, RASA, МакSим, Nyusha, «Иванушки International», а также Magnit, Nikita Zabelin и другие.