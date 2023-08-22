Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

В городе завершается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом во вторник, 22 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы — Северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья. <…> Заходите уже в систему запуска этой магистрали, — сказал он.

По его словам, в скором времени транспортная артерия будет готова для эксплуатации. В свою очередь генеральный директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев завил, что в завершающей стадии находятся работы по покраске парапетов, укладке верхнего слоя асфальта, нанесению дорожной разметки, установке знаков дорожного движения, шумозащитных экранов, опор освещения.

Планируется, что открытие движения по дороге произойдет в сентябре 2023 года. Строительство объекта началось в 2019 году, сейчас основные работы завершены на 98 процентов.

Дорога протянулась от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Общая протяженность магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 километра.

В проект вложили свыше 60 миллиардов рублей, что делает проект самым крупным концессионным соглашением Москвы как по стоимости строительства, так и по своим масштабам. Новая шестиполосная дорога улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением порядка 730 тысяч человек.