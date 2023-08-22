В Москве искусственный интеллект научился определять перелом ребер

"Теперь московским врачам-рентгенологам доступно решение на основе технологий искусственного интеллекта, которое позволяет быстро и безошибочно находить переломы ребер, а также оценивать целостность костных структур грудной клетки на КТ. Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев - алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики. Кроме того, новое направление в дальнейшем войдет в состав комплексного сервиса искусственного интеллекта, что позволит определять признаки сразу нескольких патологий в рамках одного исследования", - сказала Ракова.