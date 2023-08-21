Бесплатный рок-концерт ко Дню флага России пройдет в Лужниках
Одним из главных событий Московского урбанистического форума (МУФ) в этом году станет бесплатный концерт ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.
На концерте, который начнется в 17:00, выступят легенды русского рока Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «Серьга», «КняZz», «Чиж&Co», «Наши», «Пилот», «123-й полк» и «7Б».
Для посещения концерта необходимо будет пройти предварительную регистрацию, говорится на официальном сайте МУФ.
В День Государственного флага России, 22 августа, у столичного Музея Победы развернут триколор общей площадью более тысячи квадратных метров. Такой флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений».
Во вторник, 22 августа, в столичных парках пройдет патриотическая и познавательная программа в честь Дня Государственного флага России. На 19 площадках города состоятся спектакли, концерты, творческие занятия, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.