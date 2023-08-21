Бесплатный рок-концерт ко Дню флага России пройдет в Лужниках

Одним из главных событий Московского урбанистического форума (МУФ) в этом году станет бесплатный концерт ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.

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Для посещения концерта необходимо будет пройти предварительную регистрацию, говорится на официальном сайте МУФ.

В День Государственного флага России, 22 августа, у столичного Музея Победы развернут триколор общей площадью более тысячи квадратных метров. Такой флаг хранится в фондах музея и занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений».