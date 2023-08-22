В Москве у Музея Победы развернули самый большой российский триколор

Российский флаг площадью 1000 квадратных метров развернули в День Государственного флага, 22 августа, у стен Музея Победы в Москве.

Как передает РИА Новости, российский триколор, занесенный в «Книгу рекордов и достижений» страны, вынесли под сопровождение оркестра Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны РФ и развернули у стен Музея Победы. В церемонии также участвуют представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После ее завершения флаг отдадут в музей на хранение.

«День Российского флага — один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь», — заявил во время открытия церемонии директор филиала Музея Победы «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

Церемония разворачивания самого большого российского триколора происходит каждый год в День Государственного флага.

Ранее председатель Геральдического совета при Президенте РФ, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов рассказал «Парламентской газете», как создают символы субъектов страны. Он объяснил, что каждый субъект России вправе сам создать свой флаг, но для того чтобы его признали официальным, проект флага должен быть прислан в Геральдический совет при Президенте РФ, где проведут геральдическую экспертизу. В случае прохождения экспертизы субъект принимает нормативный акт о флаге, а совет вносит флаг в Государственный геральдический регистр, добавил Вилинбахов.