Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве

Москвичи в ходе тестового электронного голосования 25 августа решат, какие мероприятия для горожан они выбрали бы на День города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Как отметили власти, такое голосование — традиционная процедура, в ходе которой избиратели могут ознакомиться с нововведениями процесса, а организаторы – проверить корректную работу всех систем.

«Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках», – указано в сообщении.