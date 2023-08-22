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Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве

Москвичи в ходе тестового электронного голосования 25 августа решат, какие мероприятия для горожан они выбрали бы на День города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве
© mos.ru

Как отметили власти, такое голосование — традиционная процедура, в ходе которой избиратели могут ознакомиться с нововведениями процесса, а организаторы – проверить корректную работу всех систем.

«Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках», – указано в сообщении.

Тестирование пройдет с 8:00 до 14:00. Ссылка для участия в голосовании на портале mos.ru появится 25 августа на специальной странице, посвященной тестовому голосованию.