В Москве пройдет Synergy MBA Forum

Synergy MBA Forum пройдет в 6 раз в Москве. В 2022 году под санкции попали 1475 российских компаний с общим количеством сотрудников от 4 до 6 млн, в то время как страну покинули 1050 иностранных брендов. Эти вызовы стимулируют предпринимателей выходить на новые рынки и открывают широкие возможности и ниши для российского бизнеса на внутреннем рынке. Synergy MBA Forum, который пройдет 24-25 августа 2023 в Holiday Inn Moscow - Lesnaya, направлен на поиск решений актуальных проблем российского бизнеса и обмен экспертизой между участниками рынка.

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Школа Бизнеса "Синергия" соберет ведущих профессоров сферы бизнес-образования и опытных практиков бизнеса. Основной фокус мероприятия направлен на разработку бизнес-моделей будущего и актуализацию стратегий компаний в условиях неопределенности.

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"Текущие условия открывают широкие возможности для предпринимателей, которые перестраивают бизнес-процессы внутри компании и выходят на новые рынки. Бизнес-образование дает прикладной опыт для эффективного решения этих задач", - отметил Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия".

В последние два года рынок бизнес-образования в России начал стремительно меняться в ответ на возникающие экономические и политические вызовы в стране и мире. Согласно исследованию аналитического центра "Синергия", 24% студентов, получающих MBA, работают в производственной сфере. Торговлю (розничную и оптовую) представляют 35% студентов. Так, в текущих экономических реалиях бизнес-образование особенно актуально для руководителей производственных компаний, которые находятся в зоне больших возможностей из-за импортозамещения.

В то же время санкции вынуждают компании переориентироваться на новые рынки Востока, Латинской Америки и Северной Африки, что влечет за собой необходимость повышения квалификации сотрудников и топ-менеджеров для работы с новыми странами.