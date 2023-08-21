Климатолог: количество сильных ливней в столице будет увеличиваться

В Москве 20 августа выпало 55% месячной нормы осадков, рассказали синоптики. И это далеко не первый сильный ливень за текущее лето. Расскажем, станут ли мощные дожди в Москве еще более частым явлением.

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На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, 20 августа выпало 43 миллиметра осадков. Это примерно 55% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, на предыдущие 19 дней месяца пришлось всего около 12 миллиметров дождя.

Из-за непогоды в Москве 20 августа было объявлено штормовое предупреждение и установлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Ряд столичных улиц подтопило, вода попала в вестибюль станции метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии, а также в несколько районных центров. Также из-за ливня протекла крыша концертного зала VK Stadium. Устранять последствия на улицы вышли 300 бригад и примерно 290 единиц техники Мосводостока.

Этим летом в Москве прошло сразу несколько сильных дождей. За июль в столице выпало 180% месячной нормы осадков, все это сопровождалось залповыми ливнями в короткий промежуток времени, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Однако это количество не является рекордным: больше всего дождей – 200% от месячной нормы – было зафиксировано в 2020 году, подчеркнул Шувалов.

Прибережем зонты?

Количество сильных ливней в столице будет увеличиваться, причем затормозить этот процесс в ближайшие годы не получится. Об этом Москве 24 заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обузова РАН Александр Чернокульский. В больших городах эффект глобального потепления усиливается в том числе и большими потоками тепла и влаги – они увеличивают конвекцию, отметил ученый.

"Из-за этого в столице более интенсивные ливни по сравнению с окрестностями. В Подмосковье тоже идет усиление, но в Москве к глобальному влиянию добавляется так называемый эффект города", – рассказал Чернокульский.

При этом последствия от изменения климата отразятся только на дождях. Снега в Москве в целом больше не станет, уверен специалист. По словам ученого, в ближайшие 10–15 лет ситуация с летними дождями в столице кардинально не изменится. Это время, когда климат будет отыгрывать те последствия, которые уже произошли по вине всего человечества, отметил Чернокульский. Однако, если мир прямо сейчас всерьез возьмется за борьбу с глобальным потеплением, спустя 10–15 лет процесс удастся затормозить, резюмировал эксперт.