На Гребном канале Москвы пройдет фестиваль "Открытая вода"

В ближайшее воскресенье, 27 августа, в столице пройдет фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". В этот день состоится чемпионат России по водно-моторному спорту, хай-дайвинг и яркая развлекательная программа. Об этом сообщает пресс-служба Москомспорта.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе, фестиваль приурочен к празднованию 100-летия Московского спорта. Одним из самых ярких и ожидаемых событий фестиваля станут соревнования по хай-дайвингу, который второй раз в истории пройдет в Москве. Это молодой экстремальный и очень зрелищный вид спорта, который уже приобрел сотни миллионов болельщиков и зрителей по всему миру. В 2022 году шоу собрало более пяти тысяч зрителей. Хай-дайвинг - прыжки в воду с 27 метров. Во время совершения прыжка с вышки высотой почти с 9-этажный дом, спортсмен не только находится в состоянии естественного падения, но и совершает ряд невероятных трюков, набирая скорость до 95км/ч! Именно поэтому в мире всего около двух десятков спортсменов этого вида спорта.

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Участниками фестиваля станут сильнейшие и самые титулованные спортсмены из разных точек мира. На вышку поднимутся российские спортсмены - двухкратный чемпион России по прыжкам в воду Артем Сильченко, Игорь Семашко и Иван Касымов. К ним присоединятся звезды из других стран: Великобритании, Колумбии, Польши, Испании, Германии, Бразилии. Не менее зрелищным будет и чемпионат России по водно-моторному спорту. Аквабайк - общее название нескольких технических дисциплин этого вида спорта, связанных с гонками на гидроциклах. Соревнования состоятся в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). В рамках фестиваля в четвертый раз пройдут соревнования по гидрофлаю и мотосерфу.

Напомним, три года назад Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза (UIM), кто провел официальный национальный чемпионат по гидрофлаю. Аквабайк, мотосерф и гидрофлай - наиболее зрелищные, динамичные дисциплины водно-моторного спорта, которые вызывают наибольший интерес у зрителей.

Помимо соревновательной части зрителей ждет яркая развлекательная программа. Для гостей будет подготовлено уникальное водное костюмированное дымовое представление, в котором будет использоваться флайборд и гидроцикл.