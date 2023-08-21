Собянин: Производство лекарственных препаратов в этом году в Москве выросло на две трети

Производство лекарственных препаратов в Москве выросло в 2023 году на две трети. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия вместе с заместителем председателя правительства России , министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым нового фармацевтического комплекса компании «Р-Опра» ( ГК «Р-Фарм» ) на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде.

«В этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5% – более чем на две трети. Это уже результат многолетней работы, который мы проводим, системной работы. Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в это производство», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в соответствии с контрактом инвестор ГК «Р-Фарм» принял на себя обязательства построить в Алабушево производственный комплекс полного цикла площадью более 30,5 тыс. кв. м по выпуску 26 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний. Власти Москвы, в свою очередь, гарантировали закупки производимых лекарств в течение семи лет на общую сумму около 10,9 млрд. руб.