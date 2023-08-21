Загрязнение пруда могло привести к массовой гибели уток в Москве

Жители юго-западных районов Москвы обнаружили мертвых уток в пруду, расположенном на улице Ратная, сообщает «Московский Комсомолец». Комментариев от городских ведомств пока не поступало.

По версии издания, утки могли умереть из-за чрезмерной загрязненности воды. Однако точную причину гибели птиц можно установить с помощью токсикологической экспертизы, однако стоимость исследования одной утки составляет не менее 15 тысяч рублей. В 2017 году в Тимирязевском парке также было зафиксировано подобное явление. Благодаря экспертизе выяснилось, что утки погибли в результате отравления изониазидом — токсичным противотуберкулезным средством, которое нередко используют для травли собак.

Прокуратура города Бердска Новосибирской области ранее организовала проверку после массовой гибели рыбы в заливе реки Бердь. Местные жители утверждали, что большое количество мелкой рыбы прибило к берегу Бердского залива по неизвестным причинам. На место выехал прокурор города Аркадий Козлов.