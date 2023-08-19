Собянин сообщил о снижении в Москве смертности от болезней системы кровообращения

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Москве на 31%, а 65% онкологических заболеваний выявляются на ранних стадиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"13 лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу - создать в Москве лучшую медицину. Главным принципом сделали комплексный подход, то есть одновременное развитие всех сфер здравоохранения. <...> Мы добились внушительных результатов: ожидаемая продолжительность жизни в прошлом году составила 78,2 года - рост на 4 года с 2010-го; более чем в 5,5 раза вырос объем высокотехнологичной медпомощи; 65% онкологических заболеваний выявляем на ранних стадиях", - написал Собянин.

По его словам, в городе реализуют стандарт экстренной медицинской помощи - создается сеть из шести флагманских центров. Два уже работают - в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и больнице им. В. В. Вересаева. А московская скорая - одна из самых эффективных в мире. В общей сложности строится больше 1 млн кв. м медицинских объектов, ведется реконструкция ключевых стационаров, их оснащают современным оборудованием.

С 2011 года в Москве построили около 140 объектов здравоохранения. Среди знаковых - Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. А. С. Логинова, крупнейший перинатальный центр ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова. Начался также второй этап программы капитального ремонта столичных поликлиник. Будет обновлено больше 340 зданий, все они будут работать по новому стандарту, добавил мэр.