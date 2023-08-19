Собянин: Создание парка «Яуза» планируется завершить в 2025 году

«Создание парка «Яуза» на северо-востоке Москвы – один из мегапроектов последних лет. Он охватывает 10 районов, где протекает река и ее притоки. Работы проводим постепенно. С 2016 года привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда; сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово; «Парк спорта Яуза»; сквер у Лазоревого проезда; территорию вдоль всей ул. Заповедная; два участка поймы реки Чермянки – правого притока Яузы; территории вдоль ул. Северодвинская и от ул. Широкая до ул. Енисейская», – написал Сергей Собянин.