Собянин: Создание парка «Яуза» планируется завершить в 2025 году
Создание парка «Яуза» на северо-востоке столицы планируется завершить в 2025 году. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Создание парка «Яуза» на северо-востоке Москвы – один из мегапроектов последних лет. Он охватывает 10 районов, где протекает река и ее притоки. Работы проводим постепенно. С 2016 года привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда; сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово; «Парк спорта Яуза»; сквер у Лазоревого проезда; территорию вдоль всей ул. Заповедная; два участка поймы реки Чермянки – правого притока Яузы; территории вдоль ул. Северодвинская и от ул. Широкая до ул. Енисейская», – написал Сергей Собянин.
Он добавил, что также благоустроили «Сад будущего» на месте усадьбы Леоново: сделали дорожки, единую велодорожку и экотропы, детские и спортивные площадки, создали зоны отдыха, высадили деревья, кустарники.
«Пойма реки Яузы – особо охраняемая природная территория. Поэтому, создавая все условия для отдыха и занятий спортом, важно сохранить ее природный потенциал», – подчеркнул мэр.
По его словам, в сентябре 2023 года планируется закончить участки вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда. Параллельно проводится первый этап благоустройства еще двух участков – вдоль ул. Сельскохозяйственная и вблизи Ростокинского акведука. По окончании работ готовность парка составит 90%, а полностью завершить создание парка планируется в 2025 году. Его общая площадь составит больше 350 га.
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