Собянин: За первый день работы МЦД-3 пассажиры сделали 350 тысяч поездок

Порядка 350 тысяч поездок совершили пассажиры третьего направления Московского центрального диаметра (МЦД-3) за первый полный день работы. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

Также глава города выразил уверенность в том, что количество пассажиров МЦД-3 будет расти и дальше. Городское руководство, в свою очередь, будет создавать для этого комфортную инфраструктуру, в частности, интегрированные с метро и наземным транспортом городские вокзалы. В заключении Собянин напомнил о своем обещании: до конца следующего года все электрички будут заменены на новые.