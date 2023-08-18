Собянин: За первый день работы МЦД-3 пассажиры сделали 350 тысяч поездок
Порядка 350 тысяч поездок совершили пассажиры третьего направления Московского центрального диаметра (МЦД-3) за первый полный день работы. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54 процента по сравнению с пятницей прошлой недели, — отметил глава города.
По словам мэра, самими востребованными стали станции: Зеленоград-Крюково, Андроновка, Ховрино, Лихоборы, Химки, Раменское.
— Судя по цифрам, решение запустить данный диаметр было абсолютно правильным. Рост количества пассажиров — самое надежное тому подтверждение, — заявил Собянин в своем Telegram-канале.
Также глава города выразил уверенность в том, что количество пассажиров МЦД-3 будет расти и дальше. Городское руководство, в свою очередь, будет создавать для этого комфортную инфраструктуру, в частности, интегрированные с метро и наземным транспортом городские вокзалы. В заключении Собянин напомнил о своем обещании: до конца следующего года все электрички будут заменены на новые.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в запуске МЦД-3 по видеосвязи из московского «Манежа».
Как изменится график движения пригородных поездов, сколько стоит проезд по новому маршруту, а также другие полезные сведения о новой линии наземного метро — в материале «Вечерней Москвы».