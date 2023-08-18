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Собянин: Пять новых адресов в трех округах Москвы включено в программу реновации

Пять новых адресов в разных округах Москвы включено в программу реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Пять новых адресов в трех округах Москвы включили в программу реновации
© РИА Новости

«Включили пять новых адресов в программу реновации. Стартовые площадки находятся в трех округах: на севере в Войковском и Тимирязевском районах; на юго-западе в Зюзино и Южном Бутово; на северо-западе в районе Покровское-Стрешнево», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что когда будут возведены новостройки, то получится расселить 20 старых домов и предоставить комфортное жилье для 3,7 тыс. человек.

По его словам, всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 592 стартовые площадки общей мощностью порядка 9,6 млн кв. м.