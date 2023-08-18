Пять новых адресов в трех округах Москвы включили в программу реновации

«Включили пять новых адресов в программу реновации. Стартовые площадки находятся в трех округах: на севере в Войковском и Тимирязевском районах; на юго-западе в Зюзино и Южном Бутово; на северо-западе в районе Покровское-Стрешнево», – говорится в сообщении.