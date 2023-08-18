Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в московских аэропортах

Полеты самолетов временно ограничивались утром в пятницу, 18 августа, в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что на запасные аэродромы было перенаправлено семь рейсов, где они выполнили успешную посадку. После отмены ограничений всех пассажиров оставили в пункты назначения.

В настояний момент столичные воздушные гавани работают в штатном режиме.