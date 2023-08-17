Здание Москонцерта на Пушечной улице планируют закрыть на ремонт

«Наша базовая площадка, площадка Москонцерта на ул. Пушечная, закрывается на ремонт. Закрывается она, наверное, с сентября на 1–1,5 (года – прим. Агентства «Москва»), не меньше. Поскольку там предусмотрены достаточно большие объемы работ», – сказал Бачурин.