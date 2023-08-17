Историческое здание Москонцерта на Пушечной улице планируют закрыть на ремонт в сентябре
В сентябре историческое здание концертной организации «Москонцерт» на ул. Пушечная планируют закрыть на ремонт, он может продлиться около 1,5 года, сообщил журналистам генеральный директор организации Илья Бачурин.
«Наша базовая площадка, площадка Москонцерта на ул. Пушечная, закрывается на ремонт. Закрывается она, наверное, с сентября на 1–1,5 (года – прим. Агентства «Москва»), не меньше. Поскольку там предусмотрены достаточно большие объемы работ», – сказал Бачурин.
Гендиректор пояснил, что мероприятия продолжат проходить на других площадках, в том числе в зале «Москонцерт холл» и Дворце культуры имени Горбунова.