Питьевую воду раздадут на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары
Из-за жаркой погоды на столичных вокзалах и станциях Московской железной дороги (МЖД) 17 августа бесплатно раздадут питьевую воду, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Лето не сдает позиции, и сегодня в столице до плюс 30 градусов. Поэтому снова раздаем питьевую воду», – говорится в сообщении.
Уточняется, что с 13:00 сотрудники ЦППК будут дежурить в местах отправления пригородных поездов на Казанском вокзале, станциях «Электрозаводская», «Авиамоторная», «Андроновка», «Выхино».
В вечерний час пик воду пассажиры смогут получить воду на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях «Мытищи», «Пушкино», «Раменское», «Подольск», «Тушинская», «Лобня», «Одинцово», «Домодедово», «Железнодорожная» и «Нижегородская».