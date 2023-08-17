На Московском урбанфоруме впервые в столице пройдет фестиваль юношеских оркестров мира

В парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума впервые состоится фестиваль юношеских оркестров мира. Он пройдет с 18 по 20 августа в большом амфитеатре при поддержке Правительства Москвы и станет одним из главных мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника.

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Программа фестиваля

В первый день фестиваля, 18 августа, в 13:00 выступит детский симфонический оркестр городов Росатома под руководством дирижера Фредди Кадена из Эквадора. В 16:00 состоится концерт Уральского юношеского симфонического оркестра (дирижер — Антон Шабуров), а в 21:00 — концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

19 августа в 15:00 состоится выступление Сибирского юношеского симфонического оркестра (дирижер — Леонид Жуковский). В 18:00 на сцену выйдут музыканты юношеского симфонического оркестра Республиканской специализированной музыкальной школы имени В. Успенского из Узбекистана (дирижер — Улугбек Махмудов). В 21:00 музыкальную программу представит Арабский юношеский филармонический оркестр (художественный руководитель и дирижер — Фавзи Эль-Шами).

В последний день фестиваля, 20 августа, в 15:00 выступит детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области (дирижер — Валерий Уткин), а в 18:00 — Алжирский юношеский оркестр под руководством Салима Дада. В 21:00 пройдет заключительный концерт Всемирного юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Чтец — Константин Хабенский.

Инициатором проведения фестиваля стал Всероссийский юношеский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет). В ноябре 2022 года коллектив отметил 10 лет с момента создания. Это первый в стране оркестр, в состав которого вошли лучшие молодые музыканты из различных городов России.

Коллектив выступал в городах разных стран мира, среди которых Вена, Берлин, Амстердам, Милан, Женева, Пекин, Сеул и Сингапур. Кроме того, музыканты гастролируют по России, они уже выступили в 19 регионах нашей страны. Оркестр принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году.