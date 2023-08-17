Глубина продаж билетов на поезда от Казанского вокзала до Крыма вновь увеличена до 90 суток

В связи с завершением ремонтных работ в центральном железнодорожном узле глубина продаж билетов на поезда от Казанского вокзала до Крыма увеличена до 90 суток. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Билеты на поезда в Крым отправлением с Казанского вокзала Москвы вновь можно купить за 90 суток. Речь идет о следующих поездах: №27/28 Москва – Симферополь (двухэтажный); №91/92 Москва – Севастополь; №173/174 Москва – Евпатория; №159/160 Москва – Симферополь. <...> Увеличение глубины продаж стало возможным в связи с завершением ремонтных работ в центральном железнодорожном узле», – говорится в сообщении.

Кроме того, до конца сентября продолжат курсировать поезда №161/162 и №163/164 сообщением Москва – Феодосия. Продажи билетов на них открыты на всю глубину.

В пресс-службе напомнили, что также за 90 суток можно купить билеты на поезда №175/176 и 177/178 сообщением Москва – Симферополь отправлением с Павелецкого вокзала столицы.