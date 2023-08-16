В Москве переименовали несколько улиц

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Покровское-Стрешнево переименованы восемь улиц, два бульвара и набережная по итогам голосования в проекте «Активный гражданин», передает «Интерфакс».

Четыре улицы названы в честь спортсменов и тренеров футбольного клуба «Спартак». Так, одна из улиц получила название в честь основателей и игроков футбольного клуба «Спартак» Николая, Александра, Андрея и Петра Старостиных.

Проезды №1062 и №1063 переименованы в честь футбольного тренера Константина Бескова.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет планирует переименовать улицу Ермака в столице. Отмечается, что улица получит имя советского диссидента Михаила Горыни.

Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве могут переименовать в «Украина-мать».